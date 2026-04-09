Появление Кобахидзе, Папуашвили и Кавелашвили у мемориала 9 апреля вызвало недовольство среди участников акции
09.04.2026 11:48
К мемориалу 9 апреля прибыли премьер-министр Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили, Михаил Кавелашвили и члены Кабинета министров.
Их появление сопровождалось выкриками со стороны участников акции: «Русские», «Продавцы страны», «Рабы!»
Представители власти возложили к мемориалу венки, после чего покинули территорию.
Ранее к мемориалу 9 апреля прибыли правоохранители и разместились вокруг мемориала.
Правоохранители призвали граждан освободить территорию вокруг мемориала, что вызвало раздражение у участников акции.
