Послы нордических и прибалтийских стран почтили память погибших 9 апреля


09.04.2026   11:52


Послы нордических и балтийских стран почтили память погибших 9 апреля.

«Сегодня посольства нордических и балтийских стран возложили цветы к мемориалу жертв трагических событий 9 апреля 1989 года, когда в Тбилиси были жестоко разогнаны мирные демонстранты, боровшиеся за свободу и независимость. Дания твёрдо поддерживает суверенитет и независимость Грузии», — пишет в X посол Дании в Грузии Анне Тофт Сёренсен.

Напомним, со дня трагедии 9 апреля 1989 года прошло 37 лет. 9 апреля 1989 года, на рассвете, подразделения вооружённых сил Советского Союза разогнали мирную акцию протеста в центре Тбилиси, у здания парламента, что привело к жертвам.

В результате разгона погибли 21 человек. Тысячи граждан, собравшихся перед парламентом, были отравлены газом неизвестного состава.

9 апреля 1991 года тогдашний Верховный Совет объявил эту дату днём восстановления государственной независимости Грузии.


