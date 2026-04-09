Послы нордических и прибалтийских стран почтили память погибших 9 апреля

09.04.2026 11:52





«Сегодня посольства нордических и балтийских стран возложили цветы к мемориалу жертв трагических событий 9 апреля 1989 года, когда в Тбилиси были жестоко разогнаны мирные демонстранты, боровшиеся за свободу и независимость. Дания твёрдо поддерживает суверенитет и независимость Грузии», — пишет в X посол Дании в Грузии Анне Тофт Сёренсен.



Напомним, со дня трагедии 9 апреля 1989 года прошло 37 лет. 9 апреля 1989 года, на рассвете, подразделения вооружённых сил Советского Союза разогнали мирную акцию протеста в центре Тбилиси, у здания парламента, что привело к жертвам.



В результате разгона погибли 21 человек. Тысячи граждан, собравшихся перед парламентом, были отравлены газом неизвестного состава.



9 апреля 1991 года тогдашний Верховный Совет объявил эту дату днём восстановления государственной независимости Грузии.





