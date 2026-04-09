Сегодня во всех грузинских храмах пройдут богослужения Великого четверга


09.04.2026   11:58


Сегодня Великий четверг, в связи с чем в храмах будут совершаться богослужения Великого четверга.

В этот день в храмах также проходит служба 12 Евангелий, в ходе которой из Священного Писания двенадцать раз зачитываются отрывки о жизни и распятии Иисуса Христа.

В частности, сегодня в 10:00 местоблюститель Патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири) вместе с духовенством совершит литургию святителя Василия Великого в Патриаршем кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси, а в 18:00 будет прочитано 12 Евангелий Святых Страстей Христовых.

В Страстной седмице Великий четверг является особым днём. Согласно Святому Евангелию, в этот день Спаситель вместе со своими учениками свершил Тайную вечерю и омовение ног. Господь впервые причастил учеников, тем самым установив таинство Евхаристии. Во время Пасхи Спаситель также указал на то, что один из учеников, Иуда Искариот, предаст Его.


﻿
