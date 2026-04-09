Посол Дании вместе с послами скандинавских и балтийских стран почтили память жертв 9 апреля


09.04.2026   12:02


Посол Дании Анне Тофт Сёренсен вместе с послами стран Северной Европы и Балтии возложила цветы к мемориалу 9 апреля и почтила память жертв трагедии.

Как отмечается в социальных сетях посольства Дании, 9 апреля в Грузии является Днём национального единства.

«9 апреля в Грузии — это День национального единства, поскольку он связан с трагическими событиями 1989 года, когда советские войска в Тбилиси жестоко разогнали мирных демонстрантов, требовавших свободы и независимости Грузии. Спустя два года после этих событий Грузия восстановила свою независимость. Дания твёрдо поддерживает суверенитет и независимость Грузии», — говорится на странице посольства Дании в Грузии в Facebook.


