Джапаридзе: 9 апреля – это не только день скорби, но это и день национального единства

09.04.2026 12:31





9 апреля - это не только день скорби, это день национального единства, стойкости, непреклонности и победы. Мы обязаны защищать и укреплять независимость, которую завоевали ценой больших жертв, - пишет в социальной сети один из лидеров партии «Лело — Сильная Грузия» Бадри Джапаридзе.



По его словам, этот день напоминает, что свобода требует постоянной защиты, а её укрепление требует ежедневных усилий.



«В истории нашей страны сегодняшний день одновременно является трагическим и символом победы. Он напоминает о том, с какой болью была завоевана долгожданная свобода.



9 апреля 1989 года жизни наших соотечественников, борющихся за свободу, были принесены в жертву непоколебимому желанию и идеалу, который называется свобода и независимость.



После их жертвенной гибели национально-освободительное движение охватило всю Грузию, и этот процесс завершился 9 апреля 1991 года восстановлением государственной независимости нашей страны, чем восторжествовала историческая справедливость.



9 апреля - это не только день скорби, это день национального единства, стойкости, упорства и победы. Этот день напоминает, что свобода требует постоянной защиты, а её укрепление требует ежедневных усилий. У нас нет права на бездействие, пока мы окончательно не достигнем цели - полного освобождения нашей страны от давления со стороны нашего северного соседа с момента восстановления независимости и пока мы не займём достойное место в безопасной, мирной и процветающей европейской семье.



Мы обязаны защищать и укреплять независимость, которую завоевали большой ценой», - пишет Джапаридзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





