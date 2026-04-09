МИД Литвы: Сегодня мы вместе с грузинами вспоминаем трагические события 1989 года

09.04.2026 12:34





Сегодня, вместе с грузинским народом, мы вспоминаем трагические события 1989 года и отмечаем восстановление независимости 9 апреля 1991 года, - говорится в сообщении Министерства иностранных дел Литвы в социальной сети.



«Вместе с грузинским народом, в День национального единства Грузии, мы вспоминаем трагические события 1989 года и отмечаем восстановление независимости 9 апреля 1991 года. Литва отдает дань уважения мужеству и самоотверженности тех людей, которые боролись и продолжают бороться за демократическое и европейское будущее», - говорится в заявлении литовского внешнеполитического ведомства.



Напомним, что с трагедии 9 апреля 1989 года прошло 37 лет. В ранние часы 9 апреля 1989 года подразделения вооружённых сил Советского Союза разогнали мирную акцию протеста в центре Тбилиси у здания парламента, что привело к жертвам.



В результате разгона погиб 21 человек. Тысячи граждан, собравшихся перед парламентом, пострадали от газа неизвестного состава.



9 апреля 1991 года тогдашний Верховный совет объявил эту дату Днем восстановления государственной независимости Грузии.





