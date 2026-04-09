Петер Фишер почтил память погибших 9 апреля


09.04.2026   12:37


К мемориалу 9 апреля прибыл посол Германии в Грузии Петер Фишер. Дипломат возложил венок к мемориалу погибших за свободу Грузии и почтил их память.

Во время прибытия посла Германии к мемориалу со стороны присутствующих граждан звучали выкрики: «Спасибо, спасибо!».

«Этот день означает свободу и независимость для Грузии.

Здесь произошли события 9 апреля 1989 года, за полгода до падения Берлинской стены. Поэтому это связывает Грузию и Германию, а также все народы мира, которые стремятся к свободе и независимости», - заявил Фишер.

Фишер не ответил на вопросы о внутренней политике Грузии.

«Я здесь для того, чтобы отдать дань памяти жертвам 9 апреля. Я здесь за свободу и независимость», - ответил посол журналистам.


