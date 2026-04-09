|
|
|
Петер Фишер почтил память погибших 9 апреля
09.04.2026 12:37
К мемориалу 9 апреля прибыл посол Германии в Грузии Петер Фишер. Дипломат возложил венок к мемориалу погибших за свободу Грузии и почтил их память.
Во время прибытия посла Германии к мемориалу со стороны присутствующих граждан звучали выкрики: «Спасибо, спасибо!».
«Этот день означает свободу и независимость для Грузии.
Здесь произошли события 9 апреля 1989 года, за полгода до падения Берлинской стены. Поэтому это связывает Грузию и Германию, а также все народы мира, которые стремятся к свободе и независимости», - заявил Фишер.
Фишер не ответил на вопросы о внутренней политике Грузии.
«Я здесь для того, чтобы отдать дань памяти жертвам 9 апреля. Я здесь за свободу и независимость», - ответил посол журналистам.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна