Саломе Зурабишвили: мемориал – то место, куда не должны приходить члены «Мечты»

09.04.2026 12:39





Представители «Грузинской мечты» не имеют права посещать мемориал 9 апреля, заявила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она дань уважения погибшим во время разгона мирной акции в 1989 году возле памятника на проспекте Руставели:



«Грузинский народ не ждёт ничьего разрешения, чтобы прийти к мемориалу 9 апреля и почтить память погибших. Эти люди – те, кто отдал свою жизнь за независимость Грузии. Это наша судьба, и мы будем продолжать. Для всех нас независимость – это самое ценное. Люди, которые здесь стояли, ни на минуту не сомневались в этом. Они стояли до конца, несмотря на предупреждения. Стояли и остались.



Таким же будет и путь протеста – он будет стоять до конца, чего бы это ни стоило. No pasaran – это наше послание. Что бы они ни делали, даже если придут сюда и будут делать вид, что отдают дань уважения, даже если встанут на колени – это им не поможет. Они («Грузинская мечта») – те, кто продаёт Грузию, продаёт её независимость и готовы ради собственного обогащения и власти, которой у них нет, отдать всё и уступить всё России.



Этот мемориал – именно то место, куда они не должны приходить. Даже не «не должны», а не могут приходить. Очевидно, сколько полицейских им нужно, чтобы добраться сюда», — заявила Саломе Зурабишвили.





Прошло 37 лет со дня трагедии 9 апреля 1989 года. В этот день, ранним утром, подразделения вооружённых сил Советского Союза разогнали мирную акцию протеста в центре Тбилиси у здания парламента, что привело к жертвам.



В результате разгона погибли 21 человек. Тысячи граждан, собравшихся у парламента, были отравлены газом неизвестного состава.



9 апреля 1991 года тогдашний Верховный Совет объявил эту дату Днём восстановления государственной независимости Грузии.



SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





