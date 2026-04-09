В Грузии обсуждают введение визы C5 и возможные ограничения для «визарана»

09.04.2026 12:45





В Грузии могут ввести новую категорию многократной визы для иностранцев – C5. Соответствующие поправки в закон «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства» в парламент страны представила правящая партия «Грузинская мечта».



Согласно законопроекту, C5 – это многократная виза сроком действия до 5 лет. При этом общий срок пребывания иностранца в стране не должен превышать 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Виза предназначается для туристических поездок и отдельных видов деятельности, связанных с выполнением работы в интересах нерезидентов за пределами Грузии. Она также может выдаваться супругам и несовершеннолетним детям заявителя.



Многократная краткосрочная виза может предоставляться иностранцам, которые в течение предыдущего года уже хотя бы один раз находились в Грузии, при наличии основания для получения такой визы. В отдельных случаях срок действия визы может составлять до 5 лет с правом пребывания в стране до 1 года.



Размер сбора за рассмотрение заявления на визу C5 предлагается установить в диапазоне от 20 до 500 долларов. Законопроект также предусматривает, что решение об отказе в выдаче не подлежит обжалованию.



В пояснительной записке авторы отмечают, что новая виза должна привлекать платежеспособных и низкорисковых посетителей из «безопасных стран», а также стимулировать инвестиции и улучшать международный имидж Грузии.



Возможное влияние на практику «визарана»



Инициатива не предполагает отмены безвизового режима, который для ряда стран, включая соседние, предусматривает пребывание до одного года. Однако новые положения могут в отдельных случаях существенно ограничить практику «визарана» – когда иностранцы «обнуляют» срок легального безвизового пребывания в Грузии путем краткосрочного выезда в соседние страны (например, в Армению) с последующим возвращением.



В случае принятия законопроекта, окончательное влияние правил будет зависеть от того, насколько широко власти будут применять новую визу и для каких категорияй иностранцев ее сделают обязательной на практике.



Источник: Новости - Грузия

