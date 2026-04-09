Конституционный суд Грузии отказался отменять наказание за проституцию
09.04.2026 13:18
Конституционный суд Грузии не удовлетворил иск, в котором секс-работники требовали отменить административную ответственность за проституцию. Это значит, что действующая норма остаётся в силе.
Истцы утверждали, что такая статья нарушает право на свободное развитие личности, не помогает защищать здоровье и, наоборот, отталкивает секс-работников от медицинских программ и обращения в полицию в случаях насилия. Отдельно они указывали, что само понятие «проституция» в законе прописано недостаточно чётко.
Однако суд посчитал, что у этой нормы есть легитимные цели — защита здоровья, профилактика заболеваний, а также защита несовершеннолетних и предотвращение сексуальной эксплуатации. В итоге жалобу отклонили. К решению также приложено особое мнение судьи Теимураза Тугуши.
В Грузии проституция по-прежнему остаётся административно наказуемой.
