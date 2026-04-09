Саакашвили: С нами боролись одинаковыми методами: с Звиадом Гамсахурдия расправились физически, меня - отравили

09.04.2026 13:41





По его словам, 9 апреля 1991 года, когда Звиад Гамсахурдия провозгласил независимость Грузии, было ясно, что «в окружении волчьей стаи» у Гамсахурдии, не имевшего опыта государственного управления, возникнут серьёзные трудности.



«9 апреля 1991 года Звиад Гамсахурдия объявил о независимости Грузии. Это была вторая советская республика после Литвы, которая сделала этот шаг. В то время я учился в Киеве и от имени грузинской общины (одним из лидеров которой я был) отправил телеграмму с поздравлениями и благодарностью на имя Звиада.



С самого начала было понятно, что в условиях волчьей стаи, которая его окружала, у Звиада, совершенно не имевшего опыта управления, будут огромные трудности — это не вызывало сомнений.



Однако, оглядываясь с сегодняшней позиции, там, где мне несколько лет спустя, когда грузинский фронт был сравнительно ослаблен, а Запад оказывал поддержку, было очень трудно, у Звиада вообще не было шансов.



С нами боролись одинаковыми методами: Звиад покупал «Мерседесы» и держал дома львов и тигров, якобы грабил казну; я выедал груди, а моя жена удаляла женщинам матки, якобы у меня 19 миллиардов - и, разумеется, обоих называли «сумасшедшими». Империя и её местные приспешники стремились убить нас обоих.



Звиад и я оба вернулись на родину через Самегрело, где нам оказывали поддержку. Звиад был физически уничтожен, меня отравили и довели до состояния, близкого к смерти, и я до сих пор нахожусь в нечеловеческом плену. Несмотря на это, борьба за свободу родины не только стоит того, но и является почётным долгом каждого из нас, и никакие испытания не изменят этого убеждения», — заявил Саакашвили.





