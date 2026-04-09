Тина Бокучава: В стране действует псевдовласть


09.04.2026   16:25


Сегодня свобода и независимость Грузии, за которые 37 лет назад люди отдали свои жизни, по-прежнему находятся под угрозой - И сегодня за эти бесценные и священные ценности продолжают бороться люди, которые стоят на проспекте Руставели, не прекращают протест и не мирятся с тем, что Россия вновь может лишить нас независимости и свободы, - заявила у мемориала погибшим 9 апреля лидер «Национального движения» Тина Бокучава.

По оценке Бокучавы, «сегодня у страны есть псевдовласть, которая не защищает те ценности, за которые люди отдали свои жизни 9 апреля 1989 года».

«Более того, сегодня в тюрьмах находятся люди, которые борются за защиту этих ключевых ценностей», - заявила Тина Бокучава.


