Протоиерей Андрия Джагмаидзе: Пасхальная эпистола будет, предположительно, это будет эпистола местоблюстителя

09.04.2026 16:27





По информации руководителя службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерея Андрии Джагмаидзе, пасхальная эпистола будет, и «предположительно, это будет эпистола местоблюстителя».



При этом, по его словам, дата следующего заседания Синода пока не уточнена.



«Нет, не уточнена, но это будут, вероятно, числа, близкие к 24 апреля», - заявил протоиерей Андрия Джагмаидзе.



Он также прокомментировал проповедь митрополита Хонского и Самтредского Саввы, в которой тот говорил о решении Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго девять лет назад назначить митрополита Шио Муджири местоблюстителем Патриаршего престола, и отметил, что «кто знает митрополита Савву, того не удивит, что его слово является чётким и основано на фактах и правде».



«Я не хочу давать оценок, потому что сейчас такие дни, и наше внимание сосредоточено на молитве, богослужении и единстве. Одно хочу сказать: несмотря на то, что у архиереев могут быть разные позиции и мнения, в целом главная цель заключается в том, чтобы избрание нового Патриарха было доведено до конца в мире и любви, и это обязательно будет сохранено в единодушии и любви. Таким образом, будут высказываться различные мнения, однако главное - это то, что у всех есть большое стремление к единству», - заявил протоиерей Андрия Джагмаидзе.





