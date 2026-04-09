Гварамия: Саломе Зурабишвили – политик, и она имеет право хотеть обновления политического поля

09.04.2026 16:46





Саломе Зурабишвили является политиком и имеет право на то, чтобы хотеть обновления политического поля - Желаю ей успехов в этом деле, если она считает это необходимым и если у неё есть такие возможности, - заявил один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия, комментируя заявление 5-го президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что «необходимо появление новых партий».



«Я считаю, что грузинский оппозиционный спектр готов прийти к власти, повести страну к Европейскому союзу и в течение 5–6 лет сделать её членом Европейского союза. Я глубоко в этом убеждён. Остальное - вопрос политического вкуса, в том числе Саломе Зурабишвили свободна выражать свой политический вкус. Саломе Зурабишвили является политиком и имеет право на то, чтобы хотеть обновления политического поля. Желаю ей успехов в этом деле, если она считает это необходимым и если у неё есть такие возможности. Да, конечно», — заявил Гварамия.



Напомним, Саломе Зурабишвили в ходе «Facebook Live», отвечая на вопрос гражданина, заявила, что необходимо появление новых партий.



«Необходимо, чтобы появились новые партии, в обществе есть такой запрос», - отметила она.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





