В рамках группы доверия был заслушан министр ВД Грузии

09.04.2026 16:51





В рамках группы доверия был заслушан министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе. Указанную информацию распространяет парламент Грузии.



По сообщению ведомства, министр представил детальный отчет по борьбе со сбытом наркотиков, т. н. «воровским миром», а также вопросам по управлению незаконного пересечения границы и незаконной миграции, также особое внимание было уделено осуществлению специальных программ.



Гела Геладзе также говорил о реформах, осуществляемых в ведомстве, новых программах полицейского образования и превентивных подходах к отдельным преступлениям.



Как заявил на заседании руководитель группы Александр Табатадзе, «группа доверия положительно оценивает деятельность министерства и министра Гелы Геладзе и полностью поддерживает его».



«Министерство успешно борьбу с организованной преступностью, и министр представил важную информацию по мероприятиям, осуществляемым в данном направлении, и превенции преступлений. Отдельной темой на встрече были вопросы полицейского образования. Следует отметить, что Полицейская академия разрабатывает новые образовательные программы, где наряду с теоретическими знаниями слушатели смогут получить и практический опыт. Мы положительно оцениваем секретную деятельность и мероприятия по специальным программам, проведенные министерством в 2025 году, и желаем министру и его компанде успехов», - отметил Табатадзе.



На встрече присутствовали члены группы доверия: Арчил Гордуладзе, Тенгиз Шарманашвили и Виктор Джапаридзе.





