Посольство Польши: Польша и Грузия вместе боролись против советской тирании


09.04.2026   16:59


Польша и Грузия вместе боролись против советской тирании. Мы и сейчас присоединяемся к грузинскому обществу, которое стремится к свободному, демократическому и европейскому будущему, - говорится в заявлении посольства Польши в Грузии, размещенном в социальной сети.

По их словам, вместе с грузинскими друзьями они почтили память тех, кто боролся и отдал жизнь за свободную, независимую и демократическую Грузию.

«9 апреля 1989 года в Тбилиси советская армия убила грузинских мирных демонстрантов. Вместе с нашими грузинскими друзьями мы вспоминаем тех, кто боролся и отдал жизнь за свободную, независимую и демократическую Грузию. Польша и Грузия тогда вместе боролись против советской тирании. Мы и сейчас присоединяемся к грузинскому обществу, которое стремится к свободному, демократическому и европейскому будущему», - говорится в заявлении посольства Польши в Грузии.


В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
