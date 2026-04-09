Посольство Польши: Польша и Грузия вместе боролись против советской тирании

По их словам, вместе с грузинскими друзьями они почтили память тех, кто боролся и отдал жизнь за свободную, независимую и демократическую Грузию.



«9 апреля 1989 года в Тбилиси советская армия убила грузинских мирных демонстрантов. Вместе с нашими грузинскими друзьями мы вспоминаем тех, кто боролся и отдал жизнь за свободную, независимую и демократическую Грузию. Польша и Грузия тогда вместе боролись против советской тирании. Мы и сейчас присоединяемся к грузинскому обществу, которое стремится к свободному, демократическому и европейскому будущему», - говорится в заявлении посольства Польши в Грузии.





