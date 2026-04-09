«Альянс оппозиции»: события 9 апреля окончательно сломали советский режим в Грузии

09.04.2026 17:33





«Альянс оппозиции» распространил заявление в котором отмечается, что события 9 апреля 1989 года – символ того, что грузины не прекращают борьбу за свободу.



«9 апреля 1989 года советские российские войска жестоко разогнали мирную демонстрацию на главном проспекте нашей страны, участники которой требовали независимости Грузии. При разгоне советские оккупационные силы использовали военную технику, сапёрные лопатки и химические вещества. В результате погиб 21 гражданин Грузии, в том числе трое несовершеннолетних, и более 400 человек получили ранения.



События 9 апреля и то единство, которое грузинский народ продемонстрировал в последующие дни, морально окончательно сломали советский режим в Грузии и стали предпосылкой к провозглашению независимости страны 9 апреля 1991 года – спустя два года после героизма, проявленного грузинским народом.



9 апреля является символом того, что грузинский народ никогда не прекратит единую борьбу за свободу и независимость, а имена героев, погибших 9 апреля, навсегда останутся в нашей памяти как пример самоотверженности и стойкости», — говорится в заявлении.





