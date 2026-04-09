Посольство Украины: отдаем дань памяти демонстрантам, погибшим 9 апреля 1989 года

09.04.2026 17:37





Посольство Украины в Грузии распространяет заявление в связи с 37-летием со дня разгона мирной акции в центре Тбилиси. В распространенном письме говорится:



«В День национального единства мы вместе с грузинским народом отдаем дань памяти мирным демонстрантам, погибшим 9 апреля 1989 года, и всем, кто боролся за свободу, независимость и демократическое будущее Грузии.



Эти события стали определяющими для Грузии и грузинского общества и навсегда останутся символом стремления к свободе и государственной независимости.



Прошло 37 лет со дня трагедии 9 апреля 1989 года. В этот день, ранним утром, подразделения вооружённых сил Советского Союза разогнали мирную акцию протеста в центре Тбилиси у здания парламента, что привело к жертвам.



В результате разгона погибли 21 человек. Тысячи граждан, собравшихся у парламента, были отравлены газом неизвестного состава.



9 апреля 1991 года тогдашний Верховный Совет объявил эту дату Днём восстановления государственной независимости Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





