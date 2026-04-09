В Батуми в 37-ю годовщину событий 9 апреля почтили память погибших за свободу страны


09.04.2026   19:31


В Батуми, в 37-ю годовщину событий 9 апреля и в День восстановления независимости Грузии, почтили память погибших за свободу страны.

Председатель Верховного совета Аджарии Цотне Ананидзе и председатель правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили, члены Верховного совета, мэр города Батуми Георгий Цинцадзе, представители местной власти, общественности и ветераны возложили цветы к мемориалу 9 апреля на Аллее героев и почтили память героически погибших минутой молчания.


﻿
