В Батуми в 37-ю годовщину событий 9 апреля почтили память погибших за свободу страны

09.04.2026 19:31





В Батуми, в 37-ю годовщину событий 9 апреля и в День восстановления независимости Грузии, почтили память погибших за свободу страны.



Председатель Верховного совета Аджарии Цотне Ананидзе и председатель правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили, члены Верховного совета, мэр города Батуми Георгий Цинцадзе, представители местной власти, общественности и ветераны возложили цветы к мемориалу 9 апреля на Аллее героев и почтили память героически погибших минутой молчания.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





