Еврокомиссия намерена потребовать от Венгрии объяснить «сливы» Кремлю

09.04.2026 20:32





Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует поднять на высшем европейском уровне вопрос о передаче России высокопоставленными венгерскими чиновниками конфиденциальной информации ЕС. Действия Венгрии вызывают возмущение у европейских лидеров и рассматриваются как угроза безопасности, сообщает Euronews. Публикации записей телефонных разговоров венгерских министров «подчеркивают вызывающую тревогу возможность того, что правительство одной из стран – членов ЕС координирует свои действия с Россией, тем самым активно действуя против безопасности и интересов ЕС и его граждан», заявил в четверг пресс-секретарь ЕК.



«Правительство данной страны должно срочно дать объяснения», – заявил он. Впрочем, отмечает Euronews, пока неизвестно, когда именно фон дер Ляйен намерена обсудить с лидерами стран ЕС вопрос о венгерских «сливах» Кремлю и призвать к ответу премьер-министра Виктора Орбана и его министра иностранных дел Петера Сийярто. В воскресенье в Венгрии должны пройти всеобщие выборы. Партия Орбана «Фидес», судя по опросам, проигрывает партии «Тиса» лидера оппозиции Петера Мадьяра.



Согласно сводному результату опросов, составляемому Politico, 30 марта за «Фидес» были готовы голосовать 39%, за «Тису» – 49%. До сих пор органы ЕС старались не критиковать Орбана во время избирательной кампании, чтобы не дать ему повода использовать это в своей агитации. Он и так выставляет с Брюссель и Киев главными врагами Венгрии.



Но в последние недели сразу несколько венгерских и зарубежных СМИ опубликовали информацию о гораздо более тесных связях между правительством Орбана и Кремлем. Выяснилось, что Сийярто неоднократно созванивался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и рассказывал ему о том, что обсуждалось на заседаниях министров стран ЕС. Иногда он делал это прямо в перерывах заседаний.



Во время одной такой беседы, состоявшейся 14 декабря 2025 года, Лавров призывал Сийярто наложить вето на решение о переходе к предметному обсуждению вступления Украины в Евросоюз. Лавров назвал «прямой шантаж» лучшим вариантом, который можно применить в подобной ситуации.



В том же месяце, как сообщило Politico, Сийярто во время визита в Москву подписал соглашение из 12 пунктов о расширении экономических, торговых, энергетических, культурных и спортивных связей между двумя Россией и Венгрией. Оно, в частности, предусматривает стремление «переломить негативную динамику в двусторонней торговле», открывает российским компаниям доступ к новым венгерским проектам в сфере электроэнергетики и водородной энергетики, предполагает сотрудничество в области нефти, газа и ядерного топлива. И это в ситуации, когда ЕС принял решение полностью отказаться в течение 2027 года от газа из России и требует от Венгрии как можно скорее прекратить закупки ее нефти.



Сам же Орбан, как сообщил Bloomberg, представив расшифровку его телефонного разговора в октябре с Владимиром Путиным, поклялся тому в дружбе и пообещал помочь всем, чем можно, чтобы провести в Будапеште саммит «США – Россия». Себя Орбан представил «мышью» из детской сказки, которая помогает «льву».





