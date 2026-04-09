|
|
|
«Альянс оппозиции»: Независимость Грузии в опасности - она не сможет выжить при русской диктатуре Иванишвили
09.04.2026 21:06
«Альянс оппозиции» заявляет, что независимость Грузии находится под угрозой, поскольку она «не сможет выжить при русской диктатуре Иванишвили».
«9 апреля — один из важнейших дней в современной истории Грузии.
В этот день граждане Грузии героическим самопожертвованием и борьбой вернули независимость страны и фактически положили конец советской оккупации.
После этого дня окончательно потерпела поражение Коммунистическая партия в Грузии, и началась подготовка к восстановлению национальной независимости.
В конечном итоге, 31 марта 1991 года 3,3 миллиона граждан Грузии единогласно поддержали восстановление независимости.
Единой волей грузинского народа 35 лет назад была решена независимость Грузии от России, и эта же единая воля должна спасти независимость от российского режима олигарха Иванишвили - сейчас.
Независимость Грузии находится под угрозой, поскольку она не сможет выжить при российской диктатуре Иванишвили.
Независимость Грузии не сможет выжить, если останется полностью незащищённой и один на один с Россией. Для защиты свободы и мира жизненно необходим мирный демонтаж режима, который привёл страну к изоляции от свободного мира.
Именно поэтому альянс анонсирует масштабное собрание 26 мая, в День независимости Грузии, чтобы, подобно историческому референдуму 31 марта, начать процесс национальной мобилизации вокруг идеи независимости, который в конечном итоге приведёт к свержению режима и возвращению страны на путь развития.
Присоединяйтесь - ради победы, вместе, до конца!», - говорится в заявлении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна