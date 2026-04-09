«Альянс оппозиции»: Независимость Грузии в опасности - она не сможет выжить при русской диктатуре Иванишвили

09.04.2026 21:06





«Альянс оппозиции» заявляет, что независимость Грузии находится под угрозой, поскольку она «не сможет выжить при русской диктатуре Иванишвили».



Как отмечается в заявлении, 35 лет назад единой волей грузинского народа была решена независимость Грузии от России, и именно эта же единая воля должна спасти независимость «от русского режима олигарха Иванишвили - сейчас».



В заявлении оппозиция указывает, что для защиты свободы и мира «жизненно необходим мирный демонтаж режима», который, по их оценке, «привёл страну к изоляции от свободного мира».



«9 апреля — один из важнейших дней в современной истории Грузии.



В этот день граждане Грузии героическим самопожертвованием и борьбой вернули независимость страны и фактически положили конец советской оккупации.



После этого дня окончательно потерпела поражение Коммунистическая партия в Грузии, и началась подготовка к восстановлению национальной независимости.



В конечном итоге, 31 марта 1991 года 3,3 миллиона граждан Грузии единогласно поддержали восстановление независимости.



Единой волей грузинского народа 35 лет назад была решена независимость Грузии от России, и эта же единая воля должна спасти независимость от российского режима олигарха Иванишвили - сейчас.



Независимость Грузии находится под угрозой, поскольку она не сможет выжить при российской диктатуре Иванишвили.



Независимость Грузии не сможет выжить, если останется полностью незащищённой и один на один с Россией. Для защиты свободы и мира жизненно необходим мирный демонтаж режима, который привёл страну к изоляции от свободного мира.



Именно поэтому альянс анонсирует масштабное собрание 26 мая, в День независимости Грузии, чтобы, подобно историческому референдуму 31 марта, начать процесс национальной мобилизации вокруг идеи независимости, который в конечном итоге приведёт к свержению режима и возвращению страны на путь развития.



Присоединяйтесь - ради победы, вместе, до конца!», - говорится в заявлении.





