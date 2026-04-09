Посольство Франции: Франция вместе со всем грузинским народом отмечает День национального единства
09.04.2026 21:09
Посольство Франции в Грузии и Французская школа Кавказа у парламента возложили цветы к мемориалу погибших 9 апреля и совместно почтили их мужество.
В распространённом заявлении посольство вновь подтверждает полную и неизменную поддержку Франции суверенитету, независимости и территориальной целостности Грузии и отмечает, что вместе с грузинским народом остаётся приверженным мирному, свободному и европейскому будущему.
«9 апреля Франция вместе со всеми грузинами отмечает День национального единства, который связан с восстановлением независимости, провозглашённой в 1918 году. По этому случаю Франция вновь подтверждает полную и неизменную поддержку суверенитету, независимости и территориальной целостности Грузии. Вместе с грузинским народом она остаётся приверженной мирному, свободному и европейскому будущему.
9 апреля также является днём памяти и отмечает трагическое подавление мирных демонстраций 9 апреля 1989 года, во время которого граждане Грузии отдали свои жизни в стремлении к свободе от советского гнёта.
В память о них посольство Франции в Грузии и Французская школа Кавказа у парламента возложили цветы к мемориалу погибших и совместно почтили их мужество», - говорится в заявлении посольства.
