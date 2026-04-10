Правительство намерено признать дипломы, выданные до 2010 года

10.04.2026 11:32





По решению правительства Грузии, в парламент будут представлены законодательные изменения, на основании которых тысячам граждан будет решена проблема, связанная с признанием дипломов, выданных до 2010 года. Об этом заявил министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе.



Как отметил министр, согласно изменениям, 4-летнее очное и 5-летнее заочное обучение будут признаны равнозначными.



По его словам, изменения коснутся студентов, которые были зачислены в университеты в признанном режиме, но завершили обучение в непризнанном, а также граждан, поступивших в вузы до получения ими лицензии.



«Существовала такая ситуация — наши граждане, обучаясь по 4-летней программе, проходили тот же объём дисциплин и получали ту же квалификацию, что и при 5-летнем заочном обучении. Согласно действующему ранее законодательству, 5-летняя программа приравнивалась к степени магистра, тогда как 4-летняя — к степени бакалавра. В результате изменений лица, завершившие 4-летнюю программу, получат диплом, приравненный к магистерской степени, что существенно поможет им в трудоустройстве по желаемому направлению.



До 2010 года, до формирования единой системы, в сфере образования не существовало реестра, который обеспечивал бы информирование студентов. Были случаи, когда отдельные университеты, не имея аккредитации, не сообщали об этом абитуриентам и зачисляли их. Впоследствии, при выдаче дипломов, у выпускников возникали проблемы с признанием этих документов.



Кроме того, ряд высших учебных заведений имели авторизацию лишь в определённый период, после чего она прекращалась уже в ходе обучения. Об этом студенты также не были информированы, и впоследствии выпускники таких вузов сталкивались с проблемами.



Представленные законодательные изменения окончательно положат конец длительным и проблемным процессам, через которые проходят наши граждане при признании дипломов — судебным разбирательствам и обжалованиям, требующим времени и усилий. Всё это уйдёт в прошлое, и дипломы тысяч наших граждан будут признаны», — заявил Гиви Миканадзе.







