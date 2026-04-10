EUA о реформе образования Грузии: это может негативно сказаться на эффективности вузов

10.04.2026 16:43





Совет Европейской ассоциации университетов (EUA) выражает обеспокоенность в связи с реформой высшего образования, инициированной правительством Грузии. Заявление касается как концепции национальной реформы, представленной в конце 2025 года, так и принятых в последние месяцы законодательных и регуляторных изменений, предусматривающих фундаментальную реструктуризацию системы высшего образования.



Запланированные изменения могут оказать глубокое и долгосрочное влияние на государственные университеты страны и потенциально усилить изоляцию грузинского сектора высшего образования от европейского пространства, говорится в заявлении.



EUA подчёркивает, что реформа носит масштабный характер и охватывает несколько направлений: географическую и дисциплинарную реорганизацию, стандартизацию одногодичных магистерских программ, пересмотр учебных планов и материалов, изменения статуса и оплаты академического персонала, а также перераспределение студенческих мест на основе анализа рынка труда и пересмотр модели финансирования по принципу так называемых «государственных потребностей».



При этом ассоциация признаёт роль государства в управлении системой образования и инициировании реформ, однако подчёркивает, что подобные процессы должны быть инклюзивными, прозрачными и основанными на доказательствах. По заявлению EUA, в процесс должны быть полноценно вовлечены все заинтересованные стороны, включая сами университеты.



В заявлении также отмечается, что реформа должна учитывать переходные периоды, которые позволят оценить принятые решения и при необходимости скорректировать их. По оценке ассоциации, структурные изменения такого масштаба имеют далеко идущие и зачастую трудно прогнозируемые последствия, поэтому требуют особой осторожности.



EUA обращает внимание и на то, что за последние 25 лет успешные реформы в Европе, как правило, усиливали институциональную автономию университетов, их разнообразие и междисциплинарность. На этом фоне запланированное в Грузии сокращение дисциплинарных направлений может негативно сказаться на эффективности, устойчивости и автономии университетов.





Одним из наиболее проблемных направлений ассоциация называет инициативу так называемой «рационализации», которая предполагает преобразование университетов в специализированные учреждения с существенно сокращённым академическим профилем. По оценке EUA, такой подход ограничивает возможности университетов сохранять многопрофильную академическую среду и развивать междисциплинарное сотрудничество. Кроме того, концепция «один город – один факультет» может ослабить связь между тремя основными миссиями университета – обучением, исследованием и служением обществу.



Ассоциация отмечает, что влияние реформы на различные университеты будет неодинаковым, однако в ряде случаев последствия могут быть глубокими и долгосрочными, напрямую затрагивая их идентичность, академический профиль и международную репутацию. При этом EUA указывает, что предлагаемые изменения сокращают институциональное управление и стратегическую автономию, что особенно проблематично в условиях современных многокомпонентных кризисов.



В заявлении также подчёркивается важность академической свободы и институциональной автономии как необходимых условий полноценного функционирования университетов. EUA призывает активнее использовать междисциплинарные подходы для ответа на общественные вызовы – этот принцип является одним из ключевых в её видении «Университеты без стен» к 2030 году.



В заключение EUA считает, что реформы такого масштаба должны реализовываться параллельно с широкими консультациями, общественной дискуссией и, при необходимости, корректировками, чтобы обеспечить их целесообразность, реалистичность и соответствие интересам как образовательного сектора, так и общества.



Европейская ассоциация университетов заявляет о готовности продолжать участие в публичных дебатах и диалоге с властями Грузии и академическим сообществом, в том числе посредством обмена сравнительным анализом и экспертными знаниями.



SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





