Из пневматического оружия стреляли в жителя Тбилиси

10.04.2026 19:10





Из пневматического оружия стреляли в жителя Тбилиси. Об этой ужасной истории рассказал пользователь Threads.



Мужчина пишет, что шел ночью 10 апреля, в 00:20, по шоссе Цхнети.



«Меня расстреляли металлическими пулями из достаточно мощного пневматического оружия из дома, предположительно адрес дома шоссе Цхнети 29. Высадили 2 обоймы. Попали в голову, спину, ноги. Я зашел за угол дома, достал телефон, чтобы снять дом с надеждой запечатлить стреляющего, но он высадил еще очередь в меня, что затруднило съемку. В итоге стрелок спрятался, я так и не смог обнаружить с какого этажа стреляли по мне»,— сказано в его посте.





