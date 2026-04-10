21 апреля министры иностранных дел стран ЕС обсудят ситуацию в Грузии


10.04.2026   22:43


21 апреля министры иностранных дел стран ЕС обсудят наряду с другими вопросами ситуацию в Грузии. Об этом говорится в повестке дня встречи министров иностранных дел ЕС на 21 апреля.

«Министры обменяются мнениями по Южному Кавказу, с особым фокусом на отношения Армении и Азербайджана перед запланированным в Ереване, Армения саммитом «Европейского политического сообщества», а также о ситуации в Грузии», - говорится в повестке дня.

Также планируется обсуждение агрессии России против Украины, ситуации на Ближнем Востоке и вопроса Судана.


