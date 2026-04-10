Представители «Грузинской мечты» выступают наблюдателями на выборах в Венгрии

10.04.2026 22:53





За парламентскими выборами 2026 года в Венгрии наблюдает делегация из Грузии, в состав которой входят депутаты от «Грузинской мечты». Георгий Кахиани, Ираклий Мезурнишвили, Леван Махашвили и Давид Матикашвили прибыли в Венгрию в рамках парламентской делегации ОБСЕ.



Голосование должно состояться в воскресенье, 12 апреля. Как и в случае с парламентскими выборами в Грузии в 2024 году, прибывшие в Венгрию депутаты заявляют о попытках вмешательства Европейского союза в избирательный процесс.



«Внешнее вмешательство – важный вопрос. Причём это не характерно только для Венгрии. Очень чётко и ярко это проявилось именно на выборах в Грузии, и сегодня фактически стало одной из самых серьёзных проблем почти на всех выборах», - заявил Леван Махашвили, председатель комитета по евроинтеграции, в комментарии провластным грузинским СМИ.



Аналогичные заявления сделал и Давид Матикашвили.



«На данный момент существенных нарушений избирательного процесса не выявлено, однако имеют место попытки вмешательства, которые хорошо просматриваются со стороны Брюсселя. У нас есть большой опыт внешнего вмешательства – были серьёзные попытки вмешаться в ход парламентских выборов», - сказал Матикашвили.



Проведённые в Грузии в 2024 году парламентские выборы, по итогам которых «Грузинская мечта» осталась у власти на четвёртый срок, оппозиция, пятый президент и наблюдательные организации называют сфальсифицированными. После этих выборов у властей «Грузинской мечты» сократилось количество визитов в страны ЕС – исключением остаются Венгрия и Словакия.





