Министр образования Грузии отправился в США с рабочим визитом


11.04.2026   19:22


Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе отправился с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки.

По сообщению Минобразования, Миканадзе выступит с речью на Молодежном форуме 2026 ECOSOC Youth Forum в Нью-Йорке, организованном Организацией Объединенных Наций.

«В рамках визита Гиви Миканадзе встретится с руководителями сфер образования и науки европейских стран и главами структурных подразделений ООН.

Министр посетит Грузинский культурный центр имени священномученика Григола Перадзе в Пенсильвании. Он также ознакомит руководителей воскресных школ, действующих в Соединенных Штатах, с проводимыми реформами в грузинской системе образования.

Гиви Миканадзе проведет двусторонние встречи в Государственном департаменте США и Государственном департаменте образования», — говорится в сообщении.


Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
