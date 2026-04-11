Министр образования Грузии отправился в США с рабочим визитом

11.04.2026 19:22





Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе отправился с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки.



По сообщению Минобразования, Миканадзе выступит с речью на Молодежном форуме 2026 ECOSOC Youth Forum в Нью-Йорке, организованном Организацией Объединенных Наций.



«В рамках визита Гиви Миканадзе встретится с руководителями сфер образования и науки европейских стран и главами структурных подразделений ООН.



Министр посетит Грузинский культурный центр имени священномученика Григола Перадзе в Пенсильвании. Он также ознакомит руководителей воскресных школ, действующих в Соединенных Штатах, с проводимыми реформами в грузинской системе образования.



Гиви Миканадзе проведет двусторонние встречи в Государственном департаменте США и Государственном департаменте образования», — говорится в сообщении.







