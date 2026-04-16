Папуашвили: Важно показать, что путь, избранный Брюсселем в отношении Грузии не соответствует европейским ценностям

16.04.2026 11:58





Как заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, в ходе выступления на 152-й ассамблее Межпарламентского союза (IPU) в Турции он затронет необходимость единого подхода к угрозам внешнего вмешательства.



По его словам, с представителями стран-членов Европейского союза состоится обсуждение отношений между Грузией и ЕС, а также существующей, по его оценке, неблагоприятной ситуации.



«Сегодня основной день ассамблеи, когда у нас будет возможность провести встречи в двустороннем формате, в том числе состоится встреча с председателем парламента Люксембурга, с председателями парламентов региона. Будет возможность обратиться к ассамблее с речью. На конференции наш главный посыл - это новые угрозы, которые хорошо видны во всех странах. Каждая страна пытается защитить свои национальные интересы от внешнего вмешательства, и в этом направлении я буду говорить о необходимости единого подхода, чтобы на гибридные угрозы внешнего вмешательства был дан единый ответ. С представителями стран-членов Европейского союза состоится обсуждение отношений между Грузией и ЕС, той неблагоприятной ситуации, которую мы наблюдаем со стороны Брюсселя. К сожалению, режим диалога закрывается и усиливается подход односторонних директив, который всё более укрепляется в Брюсселе. Поэтому важно донести наш голос до парламентов стран-членов ЕС и показать, что путь, который сегодня выбрал Брюссель в отношении Грузии и стран-кандидатов, полностью расходится с европейскими ценностями. Важно, чтобы Европейский парламент также продемонстрировал свои позиции в этом направлении», - заявил Шалва Папуашвили.





