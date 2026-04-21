Amnesty International: репрессивное законодательство, ограничения прав, пытки, задержания

21.04.2026 11:17





Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала отчет «Права человека в современном мире», где в разделе о Грузии говорится о том, что в стране права на свободу выражения мнений, объединений и мирных собраний были жестко ограничены.



Этому, по мнению авторов, способствует репрессивное законодательство, несправедливые судебные разбирательства и безнаказанность полиции за неправомерное применение силы — эти факторы усугубляли продолжающиеся репрессии со стороны правительства.



«Мирных протестующих, журналистов, оппозиционеров и активистов произвольно задерживали, пытали и подвергали другим видам жестокого обращения, а затем судили в ходе несправедливых судебных разбирательств. Правозащитники, НКО и независимые СМИ подвергались постоянным преследованиям, в том числе им замораживали активы и оказывали на них регуляторное давление. Женщины-протестующиеподвергались гендерно обусловленному насилию», — пишут эксперты Amnesty.



Говоря о вспыхнувших в 2024 году протестах против решения правительства Грузии заморозить вопрос членства в ЕС до 2028 года, НПО отмечает, что сотни людей продолжали ежедневно участвовать в акциях, несмотря на запугивания, крупные штрафы, произвольные задержания, жестокое обращение и несправедливые судебные разбирательства.



«В подавляющем большинстве случаев мирные протесты регулярно сталкивались с незаконным применением силы, что усугубляло напряженность и приводило к единичным случаям применения протестующими насилия, в основном в ответ на агрессию со стороны полиции. В попытке подавить продолжающиеся протесты в конце 2024 года в законодательство были внесены поправки, предусматривающие крупные штрафы за мирные формы протеста, такие как ношение масок или блокирование дорог.



17 октября был принят новый пакет законов, еще больше ограничивающий право на мирные собрания. Правоохранительным органам были предоставлены широкие полномочия по заключению под стражу лиц за мирные формы протеста, в том числе за ношение масок, установку палаток или блокирование дорог.



Такие действия наказывались лишением свободы на срок до15 суток (или до 20 суток для организаторов), а повторные правонарушения — лишением свободы на срок до двух лет», — читаем в докладе Amnesty International.



Правозащитники пишут, что власти Грузии начали систематически преследовать активистов, журналистов и сторонников оппозиции, проводя обыски и конфискуя протестные материалы. За неделю после принятия репрессивных законов было произведено более 100 арестов.



В разделе «Пытки и другие виды жестокого обращения» эксперты НПО пишут, что сотрудники грузинской полиции в масках «регулярно избивали задержанных вовремя арестов и в местах содержания под стражей».



«Неизвестные мужчины в штатском, некоторые из которых были вооружены и, по всей видимости, действовали при поддержке властей, при пособничестве полиции запугивали и избивали протестующих и журналистов, в том числе возле их домов и мест работы.



Многим задержанным в ходе содержания под стражей было отказано в доступе к адвокатам, родственникам или неотложной медицинской помощи. Сабу Схвитаридзе, арестованного 5 декабря предыдущего года, 3 сентября приговорили к 2 годам тюремного заключения якобы за нанесение телесных повреждений полицейскому.



Он рассказал, что его допрашивали без адвоката и неоднократно пытали сотрудники в масках. Несмотря на медицинское подтверждение травм, полученных в заключении, к концу года никакого эффективного расследования проведено не было», — подытоживают в Amnesty International.



Также правозащитная организация пишет о незаконном применении силы, отмечая, что в течение всего 2024 года полиция продолжала незаконно применять силу для разгона преимущественно мирных демонстрантов, в том числе слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.



«Сотни демонстрантов сообщили о получении серьезных травм, в том числе переломов и сотрясений мозга, а более 100 журналистов пострадали. Насилие со стороны полиции резко усилилось после протестов после выборов 4 октября, в ходе которых некоторые участники пытались проникнуть на территорию президентского комплекса. В ответ спецназ провел вооруженные рейды, применив чрезмерную силу и арестовав более 60 протестующих в их домах.



Несмотря на многочисленные сообщения о насилии и жестоком обращении, к концу года ни один полицейский или проправительственный участник беспорядков не был привлечен к ответственности», — пишут правозащитники в отчете.



Также Amnesty International касается и расследования BBC о возможном применении запрещенного химвещества «камит» против демонстрантов в ноябре-декабре 2024 года при разгоне акций протеста.



«В декабре власти начали расследование после того, как BBC заявила, что против протестующих использовали водометы с запрещенными токсичными химикатами. Вместо того, чтобы разобраться с этими утверждениями, расследование стало использоваться для запугивания экспертов и свидетелей, которые предоставили BBCсоответствующие свидетельства», — подчеркнули в неправительственной организации.



В разделе «Произвольные задержания и несправедливые судебные разбирательства» в отчете Amnesty International говорится о задержаниях протестующих, журналистов и оппозиционеров, которые, как отмечается, стали «обычным явлением».



«Некоторых задерживали дома, на рабочем месте или на улице только за участие в протестах. Суды систематически отказывали в освобождении под залог без явных оснований или материалов, оправдывающих содержание под стражей. Десятки людей, в частности участников антиправительственных протестов, судили в ходе несправедливых судебных разбирательств, сопровождавшихся процессуальными нарушениями и предвзятостью со стороны обвинения», — читаем в докладе.



Amnesty International говорит и об основательнице Batumelebi/Netgazeti Мзии Амаглобели, которая, как отмечается, дважды была задержана 11 января 2025 года во время протеста в Батуми.



«В первый раз просто за то, что наклеила протестный стикер. После освобождения она была вновь арестована по уголовному обвинению в том, что дала пощечину начальнику полиции Батуми. Ей было отказано в освобождении под залог на срочном судебном заседании по вопросу о назначении меры пресечения, за чем последовал несправедливый судебный процесс.



Пятого августа ее приговорили к двум годам лишения свободы. В заключении состояние ее здоровья резко ухудшилось», — отметили в Amnesty International.



НПО указывает, что в период с июня по ноябрь были произвольно задержаны и отправлены под стражу 8 оппозиционных политиков после того, как отказались сотрудничать с парламентской комиссией, легитимность и беспристрастность которой вызывала у многих сомнения. К концу года они оставались под стражей либо в ожидании суда, либо уже отбывая наказание.



В разделе «Свобода объединений» Amnesty International пишет, что группы гражданского общества, независимые СМИ, оппозиционные партии и политики попадали под действие репрессивного законодательства, их привлекали к уголовной и административной ответственности по политическим мотивам.



«В соответствии с законом «О прозрачности иностранного влияния», принятым в 2024 году, независимые группы гражданского общества подвергались назойливым проверкам и становились объектами уголовных расследований. Таким группам, получавшим иностранное финансирование и занимавшимся расплывчато определенной «политической деятельностью», угрожали наказаниями.



В августе власти заморозили банковские счета 7-ми НКО, обвинив их в саботаже за то, что они в 2024 году предоставляли протестующим медикаменты, средства защиты, юридическую помощь и иную поддержку. Нескольких руководителей НПО несколько раз вызывали на допросы.



В октябре «Грузинская мечта» подала конституционный иск с требованием запретить 3 оппозиционные партии — «Единое национальное движение», «Коалицию за перемены» и «Лело — Сильная Грузия», обвинив их в попытке свержения конституционного строя, подстрекательстве к протестам и подрыве территориальной целостности», — пишет Amnesty International.



Говоря о гендерно обусловленном насилии в Грузии, НПО указывает, что участницы протестов все чаще сталкивались с гендерно обусловленным насилием, в том числе с сексистскими оскорблениями, угрозами сексуального насилия и унизительными обысками с полным раздеванием.



«Несмотря на обещание правительства в июне прекратить обыски с раздеванием, сообщения об этих нарушениях продолжали поступать. Мизогинные и сексистские высказывания высокопоставленных чиновников продолжали провоцировать насилие в отношении участниц протестов», — читаем в докладе правозащитной организации.



Amnesty International пишет, что лидер «Дроа!» Элене Хоштария была задержана за участие в мирном протесте рядом с парламентом 28марта.



«Она сообщила, что во время задержания к ней применяли силы, раздели и заставили голой лежать на полу, а также не давали принять необходимые ей лекарства. Активистку Кристину Ботковели заставили раздеться догола во время произвольного полицейского рейда в ее дом 1 февраля, что спровоцировало паническую атаку, и ей потребовалась неотложная медицинская помощь», — пишут правозащитники.



В разделе «Право на здоровую окружающую среду» Amnesty International сообщает, что грузинские активисты выражали серьезную обеспокоенность влиянием на окружающую среду планируемого строительства туристического объекта на территории природного памятника каньон Балта и жилого комплекса «Крцаниси Игл Хиллз» в Тбилиси.



«Планирование обоих проектов не отличалось прозрачностью и проходило без широких общественных обсуждений», — пишут правозащитники Amnesty International.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





