Председатель ЕНД: вступить в «Альянс оппозиции» было решено по инициативе Саакашвили

23.04.2026 10:28





«Так же, как мы приняли совместное решение о вступлении, примем совместное решение и о выходе, если до этого дойдёт», заявила председатель «Национального движения» Тина Бокучава, комментируя высказывания некоторых оппозиционеров о третьем президенте Грузии. Она отметила, что решение о вступлении партии в «Альянс оппозиции» было принято не только при участии, но и по инициативе Михаила Саакашвили.



«Наша задача заключалась в консолидации и гальванизации оппозиционно настроенных людей, здоровой части общества; в мотивации тех, кому, возможно, не нравится Иванишвили, но кто понимает, что при смене Иванишвили и отстранении режима не будет никакой войны, а страна пойдёт в правильном направлении.



На так называемых выборах они не смогли заручиться поддержкой более чем 20% избирателей, в том числе для Кахи Каладзе, который является их самой популярной фигурой. Наша задача – мобилизация и консолидация здоровой части общества, то есть укрепление и объединение, а также гальванизация – когда ты не только объединён, но и готов действовать.



Чтобы перейти к действиям, необходима вера в победу и доверие к тому, что ты способен её добиться. Именно ради консолидации, гальванизации и веры в победу мы вошли в «Альянс оппозиции»», — заявила Тина Бокучава.





