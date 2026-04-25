Зеленский прибыл в Азербайджан

25.04.2026 14:35





Президент Украины Владимир Зеленский находится в Азербайджане с рабочим визитом.



По данным местных СМИ, в городе Габала проходит двусторонняя встреча между Владимиром Зеленским и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.





