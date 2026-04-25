Гварамия: Нельзя допустить, чтобы с помощью китайцев, а на самом деле Россией, было похищено будущее Грузии

25.04.2026 16:03





То, что министр экономики поехала в Китай для решения вопроса порта Анаклия, означает лишь то, что американцы получили от «Грузинской мечты» открытый и чёткий отказ от логистического и геостратегического сотрудничества, — с таким заявлением в социальной сети выступил лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия.



По его словам, отказ, озвученный в адрес США, является отказом от благополучия, безопасности и демократии Грузии.



«Ответ «Грузинской мечты», как и следовало ожидать от по-настоящему пророссийского режима, — это «нет», и этот ответ означает отказ от благополучия Грузии, безопасности и защищённости, демократии. Это отказ от налучших интересов Грузии и её светлого будущего.



Если чего и нельзя допустить, так это того, чтобы с помощью китайцев, а на самом деле Россией, было похищено будущее Грузии. Ни в коем случае! Если мы посмотрим на условия, которые требует китайская хищническая государственная компания — свободную экономическую зону и выкуп 51-процентной доли грузинского государства по требованию китайской стороны, — мы поймём, что стоим перед полной геополитической катастрофой», — заявил Гварамия.





