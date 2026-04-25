С 2022 года в Грузию эмигрировали 108 222 гражданина России, Украины и Беларуси

25.04.2026 17:39





После вторжения России в Украину Грузия столкнулась с миграционным наплывом беспрецедентного масштаба за всю историю своей независимости. Пик иммиграции пришелся на 2022 год, однако данные за 2025 год, опубликованные сегодня Государственной службой статистики, показывают, что 108 222 гражданина России, Беларуси и Украины по-прежнему находятся в Грузии по долгосрочным визам.



Это составляет 2,6% от населения Грузии, которое насчитывает 3,9 млн человек. Если говорить подробнее, то эти 108 222 человека распределяются по странам следующим образом: 72 527 граждан России; граждане Украины — 24 440 человек; граждане Беларуси — 11 255 человек.



По регионам миграция затронула в основном Тбилиси и Батуми. Кроме того, именно иммиграция стала основной причиной того, что, согласно общей переписи, проведенной в конце 2024 года, население Грузии выросло до 3,9 млн человек, и эта цифра также включает число иностранцев, постоянно проживающих в стране. По данным Государственной службы статистики, в стране на постоянной основе проживает в общей сложности 257 000 иностранных граждан, из которых 108 222 — граждане России, Украины и Беларуси, эмигрировавшие в страну с начала войны в Украине.







