Прокуратура Грузии предъявила обвинение Лазаре Григориадису


25.04.2026   22:59


Прокуратура Грузии предъявила обвинение Лазаре Григориадису.

Как сказано в информации прокуратуры, расследование, проведенное Министерством внутренних дел, установлено, что 24 апреля в Тбилиси у входа в ночной клуб «Метеор», обвиняемый, выражая недовольствие из-за своего выдворения из заведения, угрожал сотруднику бара убийством и причинением телесных повреждений с ножом в руке.

«Ему предъявлено обвинение по статье 151, части 1 Уголовного кодекса Грузии (угроза жизни или здоровью, если у лица, которому угрожают, есть обоснованные опасения по поводу осуществления угрозы), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.

Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с просьбой о применении к обвиняемому превентивных мер», — говорится в информации.


