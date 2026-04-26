Виктор Орбан отказывается от мандата в парламенте

26.04.2026 11:25





Виктор Орбан отказался от парламентского мандата в Венгрии. Об этом бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в опубликованном в социальной сети видео.



По словам Орбана, завершилось заседание президиума его партии «Фидес», на котором было принято решение о «кардинальном реформировании» парламентской фракции, которая будет сформирована 27 апреля. Её руководителем станет Гергей Гуляш, а сам Орбан намерен отказаться от парламентского мандата.



«Мандат, который я получил как лидер списка «Фидес» — «Христиан-демократы», по сути является парламентским мандатом «Фидес», поэтому я решил его вернуть. Сейчас он нужен не в парламенте, а для реорганизации национального движения», — заявил Орбан.



Он отметил, что на следующей неделе партия проведёт национальное заседание, а заседание по избранию руководства перенесено на июнь. В настоящее время должность президента партии «Фидес» занимает сам Орбан.





