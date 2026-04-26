Прокуратура Грузии заявила об атаке на прокурора по делу о «штурме» дворца

26.04.2026 14:58





Прокуратура Грузии отреагировала на сюжет, подготовленный оппозиционным телеканалом TV Pirveli, о прокуроре по делу о штурме президентского дворца Тамар Бежуашвили, назвав его «очередной дезинформацией».



Ведомство заявляет, что на протяжении последних полутора месяцев телекомпания уже во второй раз целенаправленно готовит сюжет о предпринимательской деятельности отца прокурора и совершенно безосновательно связывает это с профессиональной деятельностью Тамар Бежуашвили.



Прокуратура подчеркивает, что респонденты Георгий Беришвили и Теймураз Кармазанашвили делают клеветнические заявления в адрес Бежуашвили и членов ее семьи. Они сами по ряду уголовных дел являются осужденными и обвиняемыми по делам о сокрытии налогов и мошенничестве.



«Совершенно непонятно, каким образом это связывается с уголовным делом о штурме президентского дворца. Вместо того чтобы в суде, на основе принципа состязательности, квалифицированно рассматривать уголовное дело, СМИ целенаправленно атакует прокурора и ведет абсолютно необоснованную дезинформационную кампанию.



Прокуратура Грузии не допустит подобных атак на прокуроров по резонансным уголовным делам, направленных на дискредитацию прокурора и ведомства, и обеспечит соответствующее реагирование.



Также отмечаем, что подобная безосновательная и целенаправленная кампания не окажет влияния и не помешает осуществлению объективного правосудия», — заявили в прокуратуре Грузии.



Напомним, организаторам попытки штурма президентского дворца на Атонели 4 октября 2025 года — Паате Бурчуладзе и четырем другим лидерам оппозиции (Зоделава, Надирадзе, Манджгаладзе, Беридзе) — грозит до 9 лет лишения свободы.



7 октября 2025 года суд приговорил их к предварительному заключению (мера пресечения — ред.), обвинив в попытке насильственного захвата власти и организации группового насилия.



На акции протеста 4 октября 2025 года в Тбилиси, в день муниципальных выборов, один из главных организаторов митинга Паата Бурчуладзе провозгласил создание Национального собрания, заявив, что с этого момента власть в стране перешла в руки народа и призвал МВД не препятствовать людям и задержать лидеров «Грузинской мечты».



Сразу после него выступил один из лидеров «Национального движения» Муртаз Зоделава, который призвал «мужскую силу» протеста направиться к президентской резиденции на Атонели. В результате толпа попыталась штурмовать дворец, произошли столкновения. Спецназ применил водометы и слезоточивый газ, протестующие закидывали силовиков камнями, подожгли баррикады.



По итогам событий 4 октября Паату Бурчуладзе перевели в клинику Healthycore.



Позже МВД Грузии сообщило о задержании организаторов акции протеста 4 октября Пааты Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Пааты Манджгаладзе и Лаши Беридзе. Как заявил замминистра внутренних дел Александр Дарахвелидзе, им вменяются в вину призывы к насильственной смене конституционного строя или свержению государственной власти. Оппозиционным политикам грозит до 9 лет лишения свободы.



Тогдашний глава МВД Грузии Гела Геладзе заявил, что мирного свержения власти не случилось, но произошел мирный разгон. Он допустил, что круг задержанных в связи с попыткой 4 октября сменить власть расширится.



Между тем верховный представитель ЕС, вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос опубликовали совместное заявление в связи с выборами в органы местного самоуправления в Грузии. В нем отмечается, что «в эту субботу в Грузии проходили местные выборы на фоне продолжительного периода подавления инакомыслия».



Каллас и Кос отметили, что в стране имели место многомесячные рейды против независимых СМИ, принятие законов, направленных против гражданского общества, заключение в тюрьму оппонентов и активистов или поправки к избирательному кодексу в пользу правящей партии, которые «резко сократили возможность проведения конкурентных выборов».



Источник: SOVA

