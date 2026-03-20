Митрополит Николоз: недалёк тот день, когда мы поставим вопрос о канонизации Его Святейшества

20.03.2026 16:22





«Недалёк тот день, когда мы поставим вопрос о канонизации Его Святейшества (причислении к лику святых)», заявил митрополит Ахалкалакской и Кумурдской епархии Николоз. Заявление это он сделал в соборе Святой Троицы (Самеба).



«Почему важно подходить к нему, прикасаться к его телу и могиле – я уже много раз говорил и хочу повторить, что не за горами тот день, когда мы поднимем вопрос о канонизации Его Святейшества. Помимо того факта, что одним из признаков святости является всеобщее почитание, которое мы видим, кроме того, уже есть случаи исцелений, чудес, идите и попросите, и вам это будет дано, вы увидите», — сказал архиепископ Николоз.



Католикос-Патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхета-Тбилисский и митрополит Бичвинтский и Цхум-Абхазский Илия II скончался в возрасте 93 лет. В Грузии объявлен траур в связи с его смертью.



Илия II будет похоронен 22 марта в Кафедральном соборе Сиони.



Источник: SOVA

