Владыка Шио Муджири: Смерть праведника сопровождается утешением, и мы стали свидетелями настоящего чуда

25.03.2026 16:37





«Смерть праведного человека сопровождается утешением, и мы стали свидетелями настоящего чуда. Вся Грузия поднялась и устремилась выразить почтение, благодарность и любовь к Святейшему и Блаженнейшему. Эта любовь и единство дают нам большую духовную силу, утешение, чтобы перенести самые тяжёлые дни. Они дают надежду, что мы сможем сохранить те великие ценности, которые принесли нам наши великие патриархи, — об этом заявил местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири) в своей проповеди в Сионском кафедральном соборе.



Митрополит Шио поздравил общество с Днём восстановления автокефалии Грузинской церкви и рассказал о вкладе Илии II в этом направлении.



«Хотя в 1917 году мы объявили о восстановлении автокефалии, необходимо было её признание со стороны Константинопольского патриархата и православных церквей мира. Это великое дело взял на себя Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. Многолетним трудом и своим высоким авторитетом он добился того, что в 1990 году, на празднике Православия, в Константинополе Вселенский патриарх, Его Святейшество Димитрий I, передал Грузинской церкви грамоты, подтверждающие её древнюю автокефалию и патриарший титул. Можно сказать, что Католикос-Патриарх Илия II увенчал труд и борьбу наших предков за автокефалию.



Сегодня мы находимся в этом святом храме Сиони и исполнены глубокого благоговения и благодарности к нашим святым патриархам и предкам, которые не смирились с утратой автокефалии. Своим самопожертвованием и трудом они вернули нашей стране и церкви историческую автокефалию. Среди них — святые Католикосы-Патриархи Кирион, Амбросий, Каллистрат, Леонид, Христофор, Мелкиседек, Ефрем, а также митрополит Антон Георгадзе и другие духовные и светские деятели. Эти патриархи покоятся в этом святом храме, и рядом с ними своё вечное место занял их достойный преемник — Католикос-Патриарх Илия II. Как сказано в Евангелии, мы видим, как светят дела его перед людьми, чтобы мы прославляли Отца нашего Небесного.



Эти дни чрезвычайно тяжёлые для нас. В то же время мы знаем, что когда уходит святой и праведный человек, это сопровождается духовным утешением и радостью. Мы ожидали, как это проявится, и стали свидетелями настоящего чуда: вся Грузия поднялась и устремилась к его честным останкам, чтобы выразить почтение, благодарность и любовь. Это было удивительное единство и любовь к Богу и к нему лично. В нём наш народ прославляет церковь и Бога, благодарит Бога. Эта проявленная любовь и единство дают нам большую духовную силу и утешение, чтобы пережить самые трудные дни. Они также дают надежду, что с Божьей помощью мы сможем сохранить те великие ценности, которые передали нам наши патриархи и предки, в том числе завещанные нам Илией II. Это истинная вера в Бога, верность родине и любовь к человеку. Если мы это сохраним, будем за это бороться и трудиться, Господь непременно поможет нам сохранить как церковную автокефалию, так и государственную независимость, поможет объединить и укрепить страну.



Ещё раз поздравляю вас с Днём восстановления автокефалии Грузинской церкви. Да благословит и укрепит вас Бог. Да благословит, помянет, помилует и спасёт бессмертную душу Католикоса-Патриарха Илии II. Да благословит, объединит и спасёт Грузию», — заявил митрополит Шио.



Сегодня, 25 марта, исполнился девятый день со дня кончины Илии II. В Сионском кафедральном соборе местоблюститель патриаршего престола, митрополит Шио (Муджири) вместе с архиереями и духовенством совершил молебен и панихиду. На богослужении присутствовали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, президент Грузии Михаил Кавелашвили и председатель парламента Шалва Папуашвили.



141-й Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта в возрасте 93 лет.



Илия II был похоронен 22 марта в Сионском соборе.





