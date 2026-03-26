Чиатурским шахтерам не разрешили проводить акцию протеста у здания прокуратуры

26.03.2026 17:48





Приехавшие в Тбилиси из Чиатуры шахтёры, планировавшие ранее анонсированную акцию у здания прокуратуры, сообщили, что полиция не разрешила им проводить её на этой территории.



По их словам, они прошли все предусмотренные законом процедуры, однако вместо заявленной локации им предложили альтернативу примерно в 100 метрах — в локации, где идет стройка с высоким уровнем шума. Участники отметили, что в таких условиях протест теряет смысл, так как не сможет быть услышан и не окажет должного эффекта.



В связи с этим они отказались от проведения акции и выразили недоверие новому закону о собраниях и манифестациях.



По их оценке, закон о манифестациях, который формально носит мирный и безобидный характер, на практике существенно ужесточён: требуется подавать уведомление за пять дней и согласовывать место, однако фактически предлагаются локации, где проведение протеста неэффективно. В результате, как считают участники, ограничивается возможность проводить акции там, где это действительно важно.



Они также подчеркнули, что акция была связана с делом четырёх жителей Чиатура, которых считают задержанными несправедливо. После отказа в согласовании заявленного места участники приняли решение вернуться в Чиатура.





20 января шахтеров приговорили к тюремному сроку. Решение приняла судья Кутаисского городского суда Тамар Мазанашвили:

• Гиорги Непаридзе и Мераб Саралидзе были признаны виновными в организации группового насилия и участии в нём и приговорены к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы.

• Арчил Чумбуридзе и Тенгиз Гвелесиани были признаны виновными в участии в организованном групповом насилии и приговорены к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы.



МВД задержало Мераба Саралидзе, Гиорги Непаридзе, Ачико Чумбуридзе и Тенго Гвелесиани в Чиатуре 29 апреля в уголовном порядке и начало расследование по части 2 статьи 118 Уголовного кодекса, что подразумевает умышленное нанесение менее тяжкого вреда здоровью.



НО 30 апреля прокуратура предъявила шахтерам обвинение по более тяжкой статье.



Стоит также отметить, что вчера вечером один из лидеров нынешнего протеста шахтеров Чиатуры, Тариел Микацадзе выступил на непрерывной акции протеста у Парламента:

Он заявил, что в 2023 году шахтёры Чиатура в течение пяти дней проводили протест, однако, несмотря на многочисленные обещания, проблемы на рынке труда в регионе так и не были решены, поэтому протест продолжается до сих пор.



По его словам, за короткое время сложно передать весь масштаб происходящего, так как протест в Чиатура пережил тяжёлый период, особенно с 28 февраля 2025 года по настоящее время.



Микацадзе также выразил солидарность участникам акций, которые уже более полутора лет продолжают протестовать, несмотря на погодные условия и репрессии. Он отметил, что считает недопустимым, когда людей задерживают лишь за участие в акции, и подчеркнул, что подобные действия выходят за рамки любых человеческих норм.



Кроме того, он заявил, что, по его мнению, действующая власть фактически разделила понятия закона и справедливости, и сегодня закон больше не защищает граждан.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





