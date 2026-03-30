Альянс по контролю над табаком призывает к запрету электронных сигарет

30.03.2026 13:27









«Грузия имеет шанс присоединиться к европейским странам и поставить перед собой амбициозную цель — к 2040 году снизить уровень потребления табака ниже 5%», — говорится в информации Альянс по контролю над табаком.



Альянс по контролю над табаком называет шаги, которые, по их мнению, необходимы для достижения этой цели.



«Уже 28 лет Грузия отмечает Национальный день без табака. В этот раз, 29 марта, страна встретила его с особыми вызовами. Несмотря на законодательство, соответствующее европейским стандартам, табачная индустрия пытается затормозить достигнутые за последние годы результаты с помощью новых технологичных продуктов. Закон, принятый в мае 2017 года и вступивший в силу 1 мая 2018 года, существенно изменил ситуацию в Грузии. Закрытые общественные пространства стали свободными от табачного дыма. Как и ожидалось, это отразилось на статистике заболеваний: уже в первые годы после вступления закона в силу число случаев инфаркта миокарда снизилось на 15–18%, а показатель инсульта — на 12%.



Параллельно с успехом закона проявилось сильное лоббирование табачной индустрии, что особенно стало заметно в процессе введения стандартизированной упаковки. Именно из-за лоббирования регулирование несколько раз откладывалось и вступило в силу лишь 1 апреля 2025 года. Более того, были зафиксированы признаки коррупционных сделок с торговыми сетями, когда запасы старой упаковки искусственно продлевались, чтобы максимально затянуть исполнение закона.



Всемирная организация здравоохранения объявила текущий год годом кампании «Снятие маски привлекательности». Целью являются новые продукты (электронные сигареты, системы нагревания табака, никотиновые паучи), которые индустрия продвигает под мифом «меньшего вреда». В аэрозоле нагреваемых табачных изделий дополнительно обнаружено 56 токсинов и канцерогенов, скрытых производителями. Уровень 22 из них на 200% выше, чем в дыме обычных сигарет, а концентрация семи веществ превышает показатели в 10 раз (на 1000%). Кроме того, такие изделия образуют новые токсичные соединения, не встречающиеся в традиционных сигаретах. Значительная часть этих веществ до сих пор недостаточно изучена с точки зрения токсикологии.



Особенно тревожно, что объектом агрессивного маркетинга индустрии становятся дети. Наиболее тяжёлая ситуация наблюдается среди подростков: табачная индустрия с помощью агрессивной рекламы и инфлюенсеров напрямую нацеливается на подростков в возрасте 10–18 лет. Никотин с ароматами сладостей и фруктов становится для них приманкой. За последние пять лет в Грузии потребление электронных сигарет удвоилось и превысило 14%. Эффективность закона напрямую зависит от его постоянного и строгого контроля. К сожалению, в последнее время финансирование государственной программы значительно сократилось, что может привести к сбоям в её реализации и негативно сказаться на достигнутых результатах. Из-за нехватки финансирования практически не проводятся информационные кампании, вследствие чего уровень осведомлённости населения остаётся низким. Граждане часто не знают, что использование электронных сигарет и нагреваемого табака запрещено так же, как и курение традиционных табачных изделий. Также они не осознают, что при выявлении нарушений необходимо обращаться в патрульную полицию или службу доходов. Ослабление мониторинга является сигналом для табачной индустрии к ещё более агрессивному нарушению закона, что в итоге наносит серьёзный ущерб общественному здоровью и ставит под угрозу достигнутые результаты.



Грузия имеет шанс присоединиться к европейским странам и поставить амбициозную цель — снизить уровень потребления табака ниже 5% к 2040 году. Для этого необходимо:



1. Полный запрет производства, импорта и реализации электронных сигарет и никотиновых паучей;

2. Запрет ароматизаторов и добавок во всех видах продукции;

3. Повышение возраста продажи всех табачных изделий с 18 до 21 года;

4. Запрет продажи табачной продукции лицам, родившимся после 2015 года;

5. Введение лицензирования розничной торговли табачной продукцией;

6. Возложение ответственности на табачную индустрию за компенсацию медицинских и профилактических расходов, необходимых для борьбы с этой проблемой.



29 марта — это напоминание каждому гражданину: никотиновая зависимость — это не выбор, а ловушка, расставленная индустрией, и тяжёлая форма зависимости. Пришло время заменить мифы индустрии жёсткой политикой ради спасения будущего поколения», — говорится в информации Альянса по контролю над табаком.







