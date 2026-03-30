В Тбилиси открылась Университетская клиника ментального здоровья

30.03.2026 17:31





Сегодня официально открылась Университетская клиника ментального здоровья при Тбилисском государственном медицинском университете.



Выступая на церемонии открытия, министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе подчеркнул важность развития и повышения доступности услуг в сфере психического здоровья. Он отметил, что новая университетская клиника сыграет значительную роль как в предоставлении пациентам качественных медицинских услуг, так и в укреплении медицинского образования.



На открытии также выступили министр образования, науки и молодёжи Гиви Миканадзе и ректор ТГМУ, профессор Ираклий Натрошвили.



Как было отмечено, университетская клиника ментального здоровья объединяет более 100 специалистов различных профилей. Клиника ориентирована на индивидуальные потребности пациентов и обеспечивает интегрированное, комплексное обслуживание.



По информации Министерства здравоохранения, на первом этапе клиника будет оказывать пациентам амбулаторные услуги. Параллельно продолжается процесс лицензирования стационарного отделения.



В мероприятии приняли участие представители администрации университета, законодательной и исполнительной власти, а также руководители университетских и партнёрских клиник.







