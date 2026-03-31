Иностранная художница испортила картину грузинской художницы в отеле Stamba Hotel в Тбилиси
31.03.2026 11:26
Гостья, остановившаяся в тбилисском отеле Stamba, закрасила произведение грузинской художницы Лии Швелидзе о войне в Абхазии, позднее оправдав свой поступок как форму «диалога с грузинским искусством».
Гостя, которую в интернете идентифицировали как художницу Лолу Бибс, заметили в публикациях в социальных сетях, где она показывала процесс перекрашивания работы, выставленной в гостиничном номере, в декабре 2025 и марте 2026 года. Точная дата ее визита неизвестна. Инцидент стал активно обсуждаться среди пользователей грузинских соцсетей лишь в последние дни.
«Это шокирующий факт!» — написала Мариам Шергелашвили, куратор выставки и культурный менеджер, в своем посте в социальных сетях в понедельник, прикрепив скриншот из ныне закрытого профиля Лолы Бибс в Instagram с изображением в значительной степени закрашенного произведения.
Аккаунты в Threads и Pinterest, где гость Stamba также публиковал фотографии рисунка, остаются открытыми.
Бибс также заявила, что не намеревалась проявлять неуважение к грузинской художнице, утверждая, что не знала, что написано на произведении, и добавила, что начала «работать» над ним «интуитивно, просто ощущая что-то в нем».
«Только позже я поняла смысл, связанный с войной — именно поэтому я ничего не стирала. Текст, фигуры, структура — все это осталось на месте», — сказала она, добавив, что ее действие было направлено на «мягкое смещение» памяти, «от дистанции и грусти к чему-то более человеческому и близкому».
«Флористические элементы были вдохновлены грузинским художником Мерабом Абрамишвили, так что в некотором смысле это стало диалогом с грузинским искусством, а не против него», — говорилось в ее заявлении.
Лола Бибс также пояснила, что она делает «такую работу» в «разных отелях по всему миру» и что это часть ее «концепции».
OC Media связалась как с группой Adjara, которой принадлежит отель, так и с МВД Грузии для комментариев по инциденту.
Группа Adjara в письме OC Media после публикации подтвердила, что гостья повредила произведение искусства, выставленное в номере, «без разрешения».
«Администрация отеля приняла соответствующие меры, как только узнала об инциденте: гость был оштрафован, расследование ведется», — заявили в пресс-службе.
По их данным, «картина в настоящее время находится в безопасном месте, она была осмотрена художницей, и по ее согласованию планируется реставрация».
«Мы надеемся, что полная реставрация картины будет возможна», — добавили в офисе.
Примечание редакции OC Media: материал был обновлён с включением ответа группы Adjara.
Источник:
