Афгану Садыгову назначен штраф в размере 2000 лари, выдворение из Грузии и запрет на въезд на 3 года

05.04.2026 12:58





Министерство внутренних дел Грузия распространяет информацию в связи с задержанием азербайджанского журналиста Афгана Садыгова.



В МВД пояснили, что гражданин Азербайджан Афган Садыгов был задержан в административном порядке за «оскорбление сотрудника полиции» в социальной сети.



По данным ведомства, в качестве меры наказания Садыгову назначен штраф в размере 2000 лари, выдворение из Грузии и запрет на въезд в страну сроком на 3 года.



Также отмечается, что наряду с другими фактическими обстоятельствами была учтена информация азербайджанских правоохранительных органов о Садыгове в контексте вызовов безопасности.



Кроме того, следственное ведомство разъясняет, что поскольку решением Европейского суда по правам человека на Грузию была возложена временная мера - не передавать Афгана Садыгова Азербайджану, грузинская сторона отказывала в его экстрадиции. Однако несколько дней назад грузинской стороне из официальных источников стало известно, что прокуратура Азербайджана воспользовалась дискреционными полномочиями и прекратила уголовное преследование по делу, в рамках которого Европейский суд по правам человека применил временную меру.



Соответственно, в Грузии также прекращены все экстрадиционные процедуры. Вместе с тем МВД добавляет, что совершённое Садыговым административное правонарушение предусматривает, помимо штрафа, выдворение из страны и запрет на въезд. В результате Афган Садыгов был выдворен в страну происхождения, и ему установлен трёхлетний запрет на въезд в Грузию.





