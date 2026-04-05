Афган Мухтарлы: Правительство Иванишвили и судьи – летучие мыши фактически подписались под убийством невинного журналиста


05.04.2026   13:07


Как заявил азербайджанский журналист Афган Мухтарлы, его коллеге Афгану Садыгову, который по решению Тбилисского городского суда был выдворен из Грузии, в Баку «грозит смерть».

По оценке журналиста, заранее был «разработан коварный» план, а «правительство Бидзины Иванишвили и судьи Тбилисского городского суда «с природой летучих мышей» фактически подписали приговор невиновному журналисту».

«Грузинских коллег, демократические силы Грузии и тех борющихся людей, которые более года вместе с Афганом Садыговым плечом к плечу боролись на площади Свободы против диктатуры Иванишвили, прошу защитить Афгана Садыгова.

Тбилисский городской суд в ночные часы - в 02:00, подобно летучим мышам провёл заседание и принял решение о депортации Афгана Садыгова в Азербайджан. Сколько раз в истории Грузии судебные процессы проходили в воскресенье в 2 часа ночи? В передаче Афгана Садыгова Азербайджану прямую роль сыграла Служба государственной безопасности Грузии. По требованию службы безопасности Афган будет передан Азербайджану. Напоминаю, что и меня похитила Служба государственной безопасности Грузии.

Заранее был разработан коварный план. Паспорт Афгана Садыгова деактивирован, чтобы он не смог выехать в третью страну. В Баку его ждёт смерть. Правительство Иванишвили и судьи Тбилисского городского суда «с ночной природой» фактически подписали смертный приговор невиновному журналисту», - пишет в социальной сети азербайджанский журналист Афган Мухтарлы.


