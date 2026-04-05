Православная церковь отмечает Вербное воскресенье
05.04.2026 13:44
Православная церковь отмечает Вход Господень в Иерусалим - праздник Вербного воскресенья. В связи с этим в храмах пройдут праздничные богослужения.
В день праздника, в 10:00, местоблюститель Патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири) совершит литургию в Сионском патриаршем соборе.
Также после богослужения будет отслужена панихида по упокоению души Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II.
Вербное воскресенье - первый из подвижных праздников, который всегда отмечается в воскресенье, предшествующее Светлому Христову Воскресению.
Согласно Евангелию, вход Спасителя в Иерусалим напоминал торжественное вступление победоносного царя в столицу, и простые люди устроили ему праздничную встречу. По пути в Иерусалим люди стелили перед Ним свои одежды, другие держали пальмовые (вербные) ветви и так встречали Его. Со всех сторон раздавались возгласы: «Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!»
В связи с праздником верующие приходят в храмы с ветвями вербы и свечами. В церквях освящают ветви как символ встречи Господа.
