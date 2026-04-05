Глава АМЮГ: Процесс по делу Афгана Садыгова был попыткой создать «формально-правовую» иллюзию

05.04.2026 16:53





Форсированный, инициированный всего за несколько часов и проведённый поздно ночью судебный процесс по делу Афгана Садыгова был попыткой создать «формально-правовую» иллюзию, что противоречит Европейской конвенции, - об этом в социальной сети пишет председатель Ассоциация молодых юристов Грузии Тамар Ониани, комментируя решение о выдворении журналиста Садыгова из Грузии в Азербайджан.



Как отмечает Ониани, никакая юридическая схема, целью которой является обход временной меры Европейского суда и создание «иллюзии законности», не может оправдать выдворение Садыгова из страны.



«Европейский суд по правам человека неоднократно подчёркивает, что обязательства по конвенции не должны быть иллюзорными.



Соответственно, никакая юридическая схема, направленная на обход временной меры Страсбургского суда и создание «иллюзии законности», не может оправдать выдворение Афгана Садыгова из страны, где сама мера указывала на «неизбежный риск причинения непоправимого вреда».



Принятие временной меры означает признание реальной и неизбежной угрозы для жизни или риска пыток/ненадлежащего обращения. Оценка этой угрозы - обязанность государства, независимо от того, была ли мера принята. Это его конвенционное обязательство, за невыполнение которого также наступает ответственность.



Поэтому в деле Афгана Садыгова Грузия уже находилась под надзором Страсбургского суда, а форсированный, инициированный за несколько часов и проведённый поздно ночью судебный процесс, который пренебрегает этим контекстом и стандартами конвенции, пытался создать именно ту «формально-правовую» иллюзию, против которой выступает Европейская конвенция», - пишет Ониани.





