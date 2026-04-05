Садыгов находится в Баку, у своих родственников - адвокат

05.04.2026 19:23





По заявлению директора Центра социальной справедливости, адвоката Тамты Микеладзе, азербайджанский журналист Афган Садыгов находится в Баку, в доме родственников.



Как пишет на своей странице в Facebook адвокат, «возможно, планом режима является выдвижение против него нового обвинения через несколько недель или месяцев и «фабрикация» совершенно нового дела, независимо от текущего процесса».



«Несколько минут назад мы узнали, что Садыгов находится в Баку, в доме своих родственников. По всей видимости, после допроса в Баку ему разрешили вернуться домой. В течение нескольких часов мы сможем поговорить с ним и узнать больше подробностей. Обязательно поделимся ими с вами. Важно очень внимательно следить за развитием событий. Возможно, планом режима является выдвижение против него нового обвинения через несколько недель или месяцев и, независимо от текущего процесса, «сфабриковать» совершенно новое дело. После спецоперации такого масштаба невозможно доверять автократам. Самым важным тестом того, чего на самом деле хочет режим Алиева, станет то, позволят ли Афгану Садыгову в ближайшие дни покинуть Азербайджан и воссоединиться с семьёй», - пишет Микеладзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





