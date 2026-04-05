Сборная Грузии по водному поло победила Словакию и выиграла Кубок Дуная
05.04.2026 22:14
Сборная Грузии по водному поло провела свой третий матч на Кубке Дуная против словацкой команды, одержав победу со счетом 18:16, и стала победителем турнира.
На Кубке Дуная помимо Словакии грузинские ватерполисты победили команды Канады (17:11) и Австралии (17:9).
Грузинская сборная по водному поло готовится к матчам Кубка мира II дивизиона, который пройдет в Малатье с 7 по 13 апреля. В турнире примут участие 26 команд, две лучшие команды выйдут в финальный этап Кубка мира.
Сборная Грузии попала в группу А, где её соперниками станут сборные Турции, Бразилии и Словении.
Расписание матчей сборной Грузии:
7 апреля, 13:00 | Грузия – Турция;
8 апреля, 13:30 | Грузия – Бразилия;
9 апреля, 15:00 | Грузия – Словения.
