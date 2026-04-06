Началась регистрация абитуриентов и кандидатов в магистратуру

06.04.2026 11:00





Национальный центр оценки и экзаменов начал регистрацию абитуриентов и кандидаты в магистратуру.



Как указано в информации, опубликованной Национальным центром оценки и экзаменов, абитуриенты могут зарегистрироваться на Единые национальные и общие магистерские экзамены 2026 года на сайте online.naec.ge до 18:00 11 мая.



По их данным, в рамках реформы высшего образования в этом году абитуриенты имеют возможность вместе с программами высшего образования выбирать программы профессионального образования.



«Необходимо, чтобы аппликанты обеспечили оплату за сдаваемые предметы (минимум один предмет) с 10:00 6 апреля до 18:00 6 мая, чтобы их регистрация была завершена до 18:00 11 мая.



В течение этого периода аппликанты смогут оплатить стоимость дополнительных предметов, выбрать или изменить город сдачи экзаменов и образовательные программы. Плата за каждый предмет для абитуриентов, участвующих в Единых национальных экзаменах, составляет 10 лари, а плата за участие в общем магистерском экзамене составляет 50 лари.



Оплата производится через платформы «Банка Грузии», в частности, через систему онлайн-платежей (bogpay.ge), интернет-банкинг (ibank.ge), мобильную аппликацию (mBank) и терминалы самообслуживания.



В соответствии с изменениями, образовательные программы на регистрационном портале Центра представлены в трех категориях: «Бакалавриат», «Профессиональные» и «Подготовительная по грузинскому языку» (годичная программа подготовки по грузинскому языку). Для выбора программы высшего образования абитуриенты должны отметить поле «Бакалавриат» и выбрать желаемую программу. При желании они могут дополнительно выбрать и профессиональные программы, для этого необходимо отметить поле «Профессиональные».



Расположение образовательных программ в соответствии с приоритетами является обязательным требованием для абитуриентов, поскольку при зачислении на образовательную программу преимущество отдается программе, указанной в регистрационной заявке на первой позиции. Выбирать, изменять или удалять программы можно до 18:00 следующего дня после публикации результатов апелляции. Также на регистрационной странице можно ознакомиться с ходом конкурса на выбранные программы.



В рамках реформы обучение зачисленных студентов на ступенях бакалавра и магистра в государственных учебных заведениях, а также на профессиональных образовательных программах полностью финансируются государством. Кроме того, государство обеспечивает финансирование приоритетных направлений в частных профессиональных учебных заведениях.



Национальный центр оценки и экзаменов призывает абитуриентов внимательно ознакомиться с информационным документом - «Справочник для абитуриентов», чтобы получить исчерпывающую информацию о Единых национальных экзаменах», говорится в информации.





